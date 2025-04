Grupo terrorista Hamas divulga vídeo de soldado israelense mantido como refém há 551 dias

O grupo terrorista Hamas publicou, no últimos sábado (12), um vídeo em que mostra o soldado israelense Edan Alexander, mantido como refém desde outubro de 2023. A família do militar, que também tem cidadania americana, autorizou apenas a divulgação de fotos e não o vídeo de três minutos enviado pelos extremistas. Nas imagens liberadas, não é possível verificar quando o registro foi feito, mas o soldado diz que é mantido preso há 551 dias .

De acordo com a mídia israelense, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, conversou com os pais de Alexander e afirmou que o país está realizando um “grande esforço” para trazer todos de volta. Das 251 pessoas sequestradas desde o início do conflito, 58 continuam detidas em Gaza e, segundo o exército de Tel Aviv, 34 estão mortas.