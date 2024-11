Normas de financiamento de imóveis da Caixa sofrem alterações; economista explica

A partir de novembro, a Caixa Econômica Federal, em resposta ao momento atual da economia brasileira , irá reduzir a quantidade de cotas de financiamento para imóveis de até R$1,5 milhão. "O Brasil já chegou a ter 70% do estoque de poupança destinado a financiamentos imobiliários, e hoje, estima-se que está em 34%", comentou Rodrigo Simões, economista e professor da FAC-SP (Faculdade do Comércio), em entrevista para a RECORD NEWS nesta quarta-feira (16).



Com a baixa do desemprego e os gastos indo majoritariamente aos bens de consumo, “quanto mais pessoas procuram créditos para comprar imóveis, mais restrito fica o acesso” afirmou o economista. Simões também reforçou que estas alterações não se aplicam aos adimplentes do programa Minha Casa, Minha Vida.