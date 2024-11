‘Novo cartão de visitas’: economista explica ações brasileiras no G20 acerca da economia verde

“O Brasil pretende colocar para o mundo uma questão muito relevante: os investimentos para descarbonização e mudanças climáticas ”, comentou Carla Beni, economista e professora da FGV sobre as ações brasileiras nos últimos dias de mandato à frente do G20. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve lançar durante a 4ª Reunião de Ministros de Finanças e Presidentes de Bancos Centrais do G20 , realizada entre os dias 22 e 24 deste mês em Washington, nos Estados Unidos, uma plataforma voltada para captação de investimentos estrangeiros para o setor verde do país. “Temos a chance de colocar essa pauta na mesa, e mostrar ao mundo todas as possibilidades de investimento, e liderar este processo”, completou Carla.