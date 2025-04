Decisão do STF de não descontar adicional recebido por aposentados ‘já era esperada’, diz economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (11), o economista Hugo Garbe comenta que já era prevista a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) em não descontar da pensão de aposentados valores indevidos recebidos. Ele explica que, por conta da proximidade das eleições do próximo ano, o governo e o Judiciário precisam manter uma boa imagem perante os beneficiários.



Segundo Garbe, muitos segurados do INSS não realizavam o cálculo do valor correto do benefício, o que causava distorções com os contemplados pela revisão da vida toda. O temor daqueles que haviam recebido um acréscimo era ter a quantia abatida de parcelas futuras, ou precisar devolver o montante adicional.