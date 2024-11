Origem, sabor e preços: saiba como escolher um azeite de qualidade e evitar as fraudes

“A fraude do azeite de oliva é, basicamente, a mistura do azeite de oliva com outros óleos, como soja, girassol e canola. No Brasil, o mais utilizado é o de soja”, definiu Rita Bassi, Diretora da Associação Brasileira de Produtores, Importadores e Comerciantes de Azeite de Oliva (Oliva). Nesta terça-feira (22), o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou a proibição da comercialização de lotes de 12 marcas de azeite , e reacendeu um alerta acerca do consumo do produto no território nacional, mesmo enfrentando uma alta em seu valor de mercado. “O consumidor deve procurar marcas já reconhecidas e consumidas, tomar cuidado com os preços, pois não existe milagre. Outra coisa importante é verificar a origem, desde o importador ao envasador”, alertou Rita sobre os fatores que diferenciam um azeite de qualidade de um adulterado .