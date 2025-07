Tarifaço: ‘Um acordo ruim é melhor do que uma boa briga’, diz economista

“Um acordo ruim é melhor do que uma boa briga”, diz o economista Denis Medina, ao comentar a situação atual das negociações entre Brasil e Estados Unidos quanto às tarifas aplicadas por Donald Trump. O presidente Lula disse que o país está pronto para negociar, mas alega que o governo norte-americano não tem interesse em conversar .



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (25), Medina diz que, dada a diferença de força econômica entre os países, não é possível travar uma briga. “Seria uma ignorância nossa tentar brigar com alguém que é muito mais forte do que nós, sendo que de certa forma ele [é um parceiro] é importante. Uma briga, uma guerra comercial, uma guerra tarifária não faz sentido algum”, analisa.



O economista aponta que, apesar dos Estados Unidos consumirem produtos brasileiros como o suco de laranja e o café, o Brasil seria o maior prejudicado com a quebra da parceria comercial. “Se tirar daqui muitas tecnologias que a gente usa, que são de origem americana, isso vai ficar difícil", completa.