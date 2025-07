União Europeia se mostra confiante sobre possível acordo comercial com os Estados Unidos

Afetada pelas tarifas impostas pelo governo norte-americano, a União Europeia procurou os líderes dos Estados Unidos a fim de firmar um acordo comercial que, segundo o bloco econômico e político, está mais perto de acontecer.



A proposta de impor uma tarifa básica de 15% sobre os produtos europeus, incluindo os automóveis, está sendo discutida; os diplomatas europeus se mostraram otimistas e acreditam que o acordo pode ser fechado antes de 1º de agosto, prazo estipulado para que as sobretaxas entrem em vigor.



Em entrevista para o Conexão Record News , o doutor e analista em relações internacionais, Ricardo Cabral, explicou como as negociações se sucederam: “Parece que a ordem do presidente Donald Trump é que seja feito um acordo, mas as tarifas propostas são muito altas e é provável que os europeus não aceitem. Ambos querem equilibrar o jogo, e ainda existe uma proposta na mesa, feita pelos europeus, de alongar o prazo das conversas, mantendo as atuas tarifas, para que se consiga chegar em um acordo”, explicou o especialista.



Mesmo com diversas negociações para o avanço do fim da guerra comercial, foi aprovado, nesta quinta (24), por 26 dos 27 países da União Europeia, um pacote de medidas retaliatórias contra os Estados Unidos, caso o bloco fracasse durante as conversas e propostas sugeridas.