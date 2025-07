Parceira de longa data, Argentina pode estreitar laços com Brasil em meio ao tarifaço, diz professor

Em meio às incertezas criadas com o tarifaço dos Estados Unidos, o Brasil consegue negociar bem com a Argentina. O país vizinho aumentou em mais de 50% a compra de produtos brasileiros no primeiro semestre, totalizando US$ 9 bilhões (aproximadamente R$ 50 bilhões, na cotação atual). Dentre as vendas brasileiras para os vizinhos estão, principalmente, veículos de passageiros, autopeças e acessórios, veículos de transportes de mercadorias e também a carne bovina.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (25), Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio, explica que a relação entre os dois países é fundamental, principalmente ao lembrar que os argentinos sempre foram o 2º maior parceiro comercial do Brasil. O país caiu para o 3º lugar recentemente devido ao maior comércio da China nos últimos anos, além da crise econômica que assolou o país nos últimos anos.



Ainda assim, segundo Medina, o país possui chances de voltar a fazer mais negociações com o Brasil com as novas políticas do governo argentino , que tem equilibrado as contas e promovido o comércio. Outro fator que pode favorecer o comércio é a taxação americana, com os produtos não enviados aos Estados Unidos podendo ter partes vendidas para Buenos Aires e estreitando as relações .



“A Argentina tem se demonstrado um bom parceiro e, com a recuperação econômica por lá, vem ganhando importância para o nosso comércio exterior brasileiro também, que é fundamental”, conclui.