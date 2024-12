PEC do corte de gastos ainda gera muitas discussões entre militares e servidores públicos

Ainda existem muitos pontos a serem discutidos sobre a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) de corte de gastos , disse o economista Rodrigo Simões, em entrevista à RECORD NEWS. Segundo ele, as principais questões ainda em debate são relacionadas aos militares e aos servidores públicos. “Esses pontos ainda vão render muitos comentários na mídia. Quanto aos militares, as regras de aposentadoria e de acúmulo de patentes terão de ser acertadas. E, quanto aos servidores públicos, a questão são os supersalários”, explicou Simões. O especialista afirmou que o governo busca, com essa proposta, um equilíbrio fiscal que pese à população.