Regimento da Otan determina que países em guerra não podem entrar na aliança, explica especialista

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quarta-feira (4), Vitelio Brustolin, pesquisador de Harvard, afirmou que a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) possui um regimento que proíbe países em guerra de entrarem na aliança, o que barraria a adesão da Ucrânia. Segundo Brustolin, Donald Trump é contra a Otan aceitar Kiev como membro e também está elaborando, junto de sua equipe, um plano para colocar tropas europeias nas fronteiras do país com a Rússia. O objetivo é impedir troca a entrada da Ucrânia na aliança pelos próximos 20 anos, o que Brustolin considera “o tempo de vida de Putin no poder”.