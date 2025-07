Ucrânia realiza ataques a território russo enquanto Putin celebrava data comemorativa

Drones ucranianos atacaram São Petersburgo, na Rússia, no momento em que o presidente Vladimir Putin celebrava o dia da marinha russa. O desfile militar do país foi cancelado por motivos de segurança, segundo o porta-voz do governo. O Ministério da Defesa russo afirmou que conseguiu abater 291 drones ucranianos.



Em meio à continuidade do conflito , que afasta um acordo de cessar-fogo, o Kremlin não descarta a possibilidade de um encontro entre Putin e Donald Trump . O encontro aconteceria caso o presidente norte-americano viajasse para a China durante as celebrações de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial.