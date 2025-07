Medvedev alerta que ações de Trump podem levar à guerra direta entre Rússia e EUA

O presidente Donald Trump diminuiu o prazo de 50 dias estipulado à Rússia sobre o cessar-fogo da guerra russo-ucraniana; com o reajuste, Moscou terá 12 dias para encerrar o conflito armado contra a Ucrânia, caso contrário, o país enfrentará consequências duras.



Volodymyr Zelensky encarou a redução como um grande pronunciamento do líder político norte-americano; enquanto o porta-voz do Kremlin, ao se mostrar ciente da declaração de Trump, afirmou que a Rússia continuará comprometida no processo de alcançar a paz e garantir os interesses russos.



Já o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, afirmou que, a cada ultimato atribuído por Donald Trump, um passo em direção a uma guerra direta entre as duas potências nucleares é dado.



Em entrevista para o Conexão Record News , o professor de direito e relações internacionais Kleber Galerani explicou que a redução “drástica” do prazo imposto pelos Estados Unidos só demonstra a insatisfação explícita do presidente norte-americano com a falta de progresso no cessar-fogo.



“Um cenário desse tipo pode arrastar o mundo para uma nova era de confronto. O que começou como uma guerra regional, se transforma, cada vez mais, em um jogo de xadrez de alcance global; e quando as potências nucleares trocam ultimato, eu acredito que o mundo prende aí a respiração”, ressaltou o especialista, sobre a possibilidade de uma guerra entre Estados Unidos e Rússia.