Zelensky autoriza o recrutamento militar de pessoas com mais de 60 anos

Apesar dos alertas de Donald Trump sobre as consequências que viriam sobre a Rússia caso o conflito armado contra Ucrânia continuasse, o país permanece em posição de ataque; com isso, Zelensky solicitou novas sanções contra o governo russo com a afirmação de que a paz só será alcançada se Moscou parar com a matança.



Na situação atual, os recursos e tropas se tornaram escassos e, como solução, o líder ucraniano autorizou o recrutamento militar de pessoas com mais de 60 anos; os voluntários só serão aceitos no exército após passaram por diversos exames médicos e avaliações.



Em entrevista para o Conexão Record News , o professor de relações internacionais Vitelio Brustolin explicou que a situação do governo ucraniano é complicada e crítica, e que, apesar do país ter seus aliados como os membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), seu oponente também não está sozinho.



“A guerra vem se desdobrando cada vez mais, então é claro que é muito complicado para a Ucrânia, porque se ela parar de lutar o país acaba”, explicou o especialista.