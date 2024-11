Regiões afetadas por queimadas no Norte e no Nordeste têm previsão de chuva para próximos dias

A expectativa é que a chuva continue no Norte e no Nordeste com força de moderada a forte ao longo dos próximos dias, disse o meteorologista Guilherme Borges, em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (12). Segundo ele, a chegada da frente fria à região Sudeste afeta a faixa norte do país como consequência. “Estados atingidos pelas queimadas, como Rondônia, Acre, Pará, Amazonas e Pará, tiveram alto volume de precipitações durante o último final de semana”, afirmou Borges. Salvador, por exemplo, teve 120 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, mais do que o esperado para todo o mês de novembro.