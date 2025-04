Criação de abelhas sem ferrão é alternativa promissora de renda para produtores de Minas Gerais

A criação de abelhas sem ferrão , conhecida como meliponicultura, tem se mostrado uma alternativa promissora de negócio no leste de Minas Gerais, especialmente no distrito de São Geraldo de Tumiritinga.



Além de proporcionar uma fonte de renda para os produtores locais, a prática desempenha um papel fundamental no ecossistema, ao contribuir para a polinização de diversas plantas e, consequentemente, para a produção de alimentos.



Diferente das abelhas tradicionais, a espécie é inofensiva ao ser humano, tornando a meliponicultura uma atividade acessível e menos arriscada. No Brasil, existem mais de 300 variações dessa abelha nativa, essenciais tanto para ecossistemas naturais quanto agroecossistemas — especialmente na produção de leguminosas, frutas e outros alimentos.



Além da importância ecológica, as abelhas sem ferrão geram um mel altamente valorizado no mercado . De sabor suave e delicado, ele pode ser comercializado por até oito vezes o valor em comparação com o convencional. Outros produtos derivados, como própolis, sabonetes e até hidromel, também têm conquistado consumidores, gerando uma renda extra significativa para os produtores locais.