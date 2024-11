‘Retrato histórico’: entenda por que a Pensilvânia é decisiva nas eleições dos Estados Unidos

“Quem ganha os votos da Pensilvânia sempre leva a vantagem na eleição dos Estados Unidos ”, comenta Lier Ferreira, professor de direito e relações internacionais do Ibmec do Rio de Janeiro, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (4). Isso porque o estado já garante ao vencedor 19 delegados — para ser eleito, é preciso conquistar 270 de 538. Ferreira afirma que a Pensilvânia é decisiva por ser “um retrato histórico do país, que ilustra o conjunto médio do perfil dos eleitores americanos”. Em 2016, por exemplo, Donald Trump teve uma vitória significativa na região. Já a candidatura de Joe Biden , em 2020, também alcançou a maioria por ali.