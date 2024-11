Biden vota nesta segunda-feira de forma antecipada nas eleições dos Estados Unidos

O presidente Joe Biden compareceu ao local de votação antecipada, nesta segunda-feira (28), em Delaware, estado norte-americano onde nasceu. Segundo levantamento da Universidade da Flórida, 42 milhões de cidadãos já votaram antes do dia do pleito, como permitido pela legislação dos Estados Unidos.



Os candidatos às eleições norte-americanas continuam suas campanhas pelo país. Donald Trump desembarcou na Geórgia nesta tarde e se prepara para um comício em Atlanta. Enquanto a candidata democrata Kamala Harris concentrou a campanha no estado do Michigan. Ela visitou uma central do sindicato no estado e uma fábrica de chips.