Rombo da previdência: entenda o que causou o gasto de R$ 26,2 bilhões com aposentadorias em setembro

O rombo da previdência pode ser justificado pelo fato de que mais brasileiros estão recebendo benefícios e menos pessoas estão contribuindo para a previdência social, analisou o economista Rodrigo Simões, em entrevista à RECORD NEWS, nesta quinta-feira (7). Segundo o especialista, o Brasil, assim como vários países do mundo, enfrenta o envelhecimento da população, o que demanda que mais valores sejam destinados à aposentadoria. Aliado a isso, o aumento de trabalhadores informais no país , que não contribuem como INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), impacta os valores da previdência. “Hoje temos em média 37 milhões de trabalhadores com carteira assinada e 38 milhões de trabalhadores informais, esse número causa efeitos na economia nacional ”, disse Simões.



O rombo da previdência aumentou quase 20% em setembro com relação ao mês anterior. O valor corresponde a R$ 26,2 bilhões.