Bancos podem descontar dívida do consignado para CLT direto da conta; entenda

Bancos podem descontar o valor da dívida do empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada direto da conta, caso as garantias do FGTS e da multa rescisória não sejam suficientes para cobrir o valor em caso de demissão. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (17), Rodrigo Simões, economista e professor da Universidade do Comércio, explica as condições da cobrança.



“Além do cidadão poder pegar esse empréstimo e ter as garantias de 10% de FGTS e da multa rescisória, se ele ficar inadimplente ou se esse valor não for suficiente para cobrir o empréstimo consignado, o banco pode buscar outras fontes que a pessoa tenha para poder captar esse dinheiro e devolver para a instituição financeira”, explica Simões.



O economista ainda aponta que as condições estão descritas nos contratos , o que permite a prática por parte dos bancos. “Isso tem muito a ver com a questão do banco ter um pouco mais de segurança jurídica e financeira. [...] Como os juros estão altos hoje, mais de 14% só a taxa Selic, para o banco também fica caro captar dinheiro de um lado para poder emprestar para o outro”, completa.