Desaceleração da inflação não é necessariamente uma queda, diz economista

Segundo dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a inflação desacelerou em março , em comparação com o mês anterior. No caso da faixa de renda mais baixa, o valor caiu de 1,59% para 0,56%, enquanto que na renda alta a queda foi de 0,9% para 0,6%.



Em entrevista ao Conexão Record News nesta sexta-feira (18), o economista Ricardo Buso explica que a desaceleração “se deve não exatamente porque março teve um resultado muito bom, mas porque fevereiro teve muitos choques pontuais, significativos, que fizeram essa diferença”.



Buso afirma que, apesar da queda no índice, a inflação de alimentos acelerou. “Nós tivemos 0,7% em fevereiro de alta, contra 1,17% em março. Esse é o grande problema que afeta justamente quem tem menos renda, porque ocupa maior proporção do orçamento familiar”, completa.