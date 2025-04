Redução no preço do diesel também é muito bem-vinda para a inflação, diz economista

Começa a valer, nesta sexta-feira (18) a redução de R$ 0,12 no preço do diesel vendido nas refinarias , o que deve impactar o bolso dos consumidores. A Petrobras justificou que o corte acompanha a queda do petróleo no mercado internacional. Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o valor do combustível no país é de R$ 6,38 — com o reajuste, pode chegar a R$ 6,28.





Em entrevista ao Conexão Record News, o economista Ricardo Buso destaca que a alteração no preço é importante para a economia no geral, principalmente no frete, já que o país utiliza basicamente rodovias para o transporte de produtos. O professor também explica que, principalmente no setor alimentício, no qual os itens possuem menor valor, qualquer alteração no frete gera um grande impacto no preço final.