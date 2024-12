Segurança e rapidez: 'Pix deve ajudar no combate à sonegação de impostos', afirma economista

“O Pix vai servir no combate à sonegação fiscal”, afirmou Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio em entrevista para RECORD NEWS nesta terça-feira (3). O sistema de pagamento atingiu um novo recorde histórico na última sexta-feira (29), batendo a marca de 250 milhões de transações em 24 horas . O economista aproveitou para lembrar que “através do Pix, o governo consegue identificar distorções de quem recebe benefícios sociais, e não utiliza o dinheiro em questões de moradia, alimentação e saúde, mas sim em setores como jogos e lazer ”.