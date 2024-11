Semáforos no chão são necessários? Veja os riscos do uso do celular no trânsito

“O uso do celular no trânsito é tão comum em alguns países asiáticos que foi necessária a instalação de semáforos no chão”, conta Daniel Ortiz, especialista em mobilidade urbana, em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (23). A prática é um problema no estado de São Paulo , que registrou 1.068 mortes por atropelamento até setembro deste ano — 18% a mais do que o mesmo período do ano passado. Segundo o especialista, os fones de ouvido também são perigosos, pois “tiram a atenção de alertas sonoros, como as buzinas”.