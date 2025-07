Adolescente 'rouba' carro dos pais para ir a sorveteria e atropela motociclista; veja vídeo

Um carro conduzido por um adolescente de 13 anos bateu em uma moto em um cruzamento de uma avenida de Rorainópolis, na região sul de Roraima . O caso aconteceu na quarta-feira (2) e segundo as informações, no veículo estavam o motorista e seu irmão de 11 anos.



Câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro invade a via preferencial e bate na motocicleta. O piloto ficou caído na pista e após atropelá-lo, o veículo acelera e cai em um buraco mais adiante. Logo em seguida, os adolescentes saem do carro.



O motociclista teve múltiplas fraturas e foi encaminhado para o hospital. A perícia esteve no local do acidente com a Polícia Militar de Roraima, A mãe dos adolescente explicou que eles pegaram o carro enquanto ela dormia para ir a sorveteria. Ninguém foi autuado, mas o adolescente vai responder por ato infracional.