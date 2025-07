Menino de 11 anos leva choque em bebedouro de quadra de futebol, desmaia e fratura um braço

Um menino de 11 anos sofreu um choque elétrico enquanto bebia água durante um treino de futebol em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo . O incidente ocorreu quando ele encostou em um bebedouro na quadra poliesportiva temporária do time, onde treina enquanto o ginásio principal passa por reformas. A descarga foi tão forte que ele chegou a desmaiar e fraturou um dos braços, mas já está se recuperando em casa.



Segundo testemunhas, o equipamento estava ligado em uma extensão com voltagem 220v e com alguns fios soltos . Dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade mostram que, somente em 2024, foram 2.089 casos, com 781 mortes.