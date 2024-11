Sudeste vai ter frente fria no domingo (1°) e Sul deve sofrer com temporais, afirma meteorologista

Meteorologista e coordenador de operações substituto do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), Giovanni Dolif afirma, em entrevista ao Conexão Record News , que o Sudeste do Brasil receberá uma frente fria no domingo (1°) e que o Sul pode sofrer com chuvas fortes. "Vai ser bom porque é sinal de que vão diminuir as chuvas no Sudeste. Por outro lado, vamos ter temporais lá no Sul . Mas a segunda-feira (2) volta a ser um dia de atenção depois da trégua do domingo na cidade de São Paulo, por exemplo."