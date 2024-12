‘Temos boas chances de ver o dólar mais barato daqui para a frente’, prevê economista

“Temos boas chances de ver o dólar mais barato daqui para a frente ”, disse Mauro Rochlinm, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, sobre o futuro da moeda. Em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (2), ele falou sobre a disparada do dólar na última semana. “O próprio mercado financeiro, que transacionou a moeda acima de R$ 6 nos últimos três dias, prevê que ela chegará a R$ 5,70 até o final do ano”, falou. O economista, por fim, destacou que a prioridade no momento é que a política fiscal anunciada com o novo pacote de cortes orçamentários seja assimilada pelo mercado.