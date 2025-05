Inflação alta e desvalorização do salário mínimo: economista analisa problemas no acesso a alimentos

Mais de 70% da população brasileira não tem condições financeiras de ter uma alimentação adequada. O valor mensal ideal da cesta básica é de R$ 432,00 por pessoa, o que representa 21,4% da renda média no país — estimada em R$ 2.020,00. Os dados fazem parte da edição de maio do Boletim Mensal de Monitoramento da Inflação dos Alimentos, feito pelo Instituto Pacto Contra a Fome. Segundo a entidade, mais de 10% da população vive com uma renda inferior ao necessário para a compra da cesta básica ideal.





Conexão Record News desta quinta-feira (15), Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, pontua que a inflação acumulada dos alimentos é um dos fatores que causam esse cenário. Com um aumento, segundo dados do IBGE, de 9,89% nos últimos 12 meses, o valor foi maior do que a valorização do salário mínimo, que ficou em 6,97% no mesmo período. "Os alimentos aumentaram mais do que a renda", completa. Em entrevista aodesta quinta-feira (15), Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, pontua que ados alimentos é um dos fatores que causam esse cenário. Com um aumento, segundo dados do IBGE, de 9,89% nos últimos 12 meses, o valor foi maior do que a valorização do salário mínimo, que ficou em 6,97% no mesmo período. "Os alimentos aumentaram mais do que a renda", completa.





Fatores como alta nos preços dos combustíveis, água e energia também pressionaram os valores inflacionários, destaca Simões. Choques climáticos e a pressão sobre as cadeias de produção de alimentos, com o aumento das demandas do mundo, também pesam nesse cenário.