Parceria entre BB e banco chinês vai aumentar investimento nas indústrias brasileiras; entenda

A parceria do Banco do Brasil com o Banco de Desenvolvimento da China “traz a possibilidade do dinheiro chinês entrar no Brasil para investir em empresas ”, segundo o economista Rodrigo Simões.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (15), Simões avalia que, atualmente, o governo brasileiro “não consegue dar conta de colocar dinheiro na economia o suficiente”. Para ele, parcerias internacionais, como a anunciada, conseguem trazer recursos externos para que o país avance em sua industrialização.



O BB (Banco do Brasil) e o Banco de Desenvolvimento da China (CDB, na sigla em inglês) assinaram um acordo de US$ 1 bilhão (R$ 5,64 bilhões, na cotação atual) para o financiamento de empresas brasileiras e chinesas.