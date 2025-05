Dólar se estabilizou em ‘patamar inferior’, diz economista; moeda abriu quinta-feira (15) a R$ 5,63

A cotação do dólar fechou a quarta-feira (14) a R$ 5,63 e abriu a quinta-feira (15) no mesmo patamar. Já a bolsa de valores passou por uma leve queda, um dia após recorde histórico .



Em entrevista ao Conexão Record News , o economista Rodrigo Simões explica que o dólar, apesar da alta no ano passado, se acomodou em um “patamar inferior”. “Hoje pela manhã estava em R$ 5,63, esperando alguns anúncios, principalmente dos Estados Unidos, que são dados econômicos que vêm de lá, e também dados brasileiros, de crescimento ou não do varejo”, diz Simões.



O economista ainda aponta que os dados influenciam na cotação da moeda , já que boa parte das negociações são realizadas em dólar. “A gente envia matéria-prima para fora, lá fora eles transformam no produto que a gente deseja, e aí a gente acaba pagando mais caro por isso. Por isso que a gente sofre com a inflação”, completa.