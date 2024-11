Terroristas do Hezbollah usam cavernas em montanhas para armazenar e lançar mísseis contra Israel

O grupo terrorista Hezbollah deve aumentar os ataques contra Israel, avalia Ricardo Cabral, especialista em estratégia e segurança internacional, em entrevista para a RECORD NEWS nesta sexta-feira (18). Segundo ele, os rebeldes do Líbano utilizam uma "guerra de resistência, com pequenos grupos, como guerrilha mesmo" e usam estrategicamente túneis e cavernas nas grandes montanhas da região para armazenamento balístico, centro de pesquisa em guerra e até o lançamento de mísseis.



Cabral acredita na escalada da guerra, ainda mais após a morte do comandante do Hezbollah, Jalal Motzfa , na quarta-feira (16). "É provável, com a rearticulação da liderança, que a intensidade aumente", completa.