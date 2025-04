‘Offline Club’: conheça o bar que conquista jovens por promover desintoxicação digital em Londres

Ficar offline virou tendência entre os jovens em Londres. No Offline Club , bar localizado na capital do Reino Unido, celulares são deixados de lado para dar lugar a conversas presenciais e conexões reais. Nada de mensagens, redes sociais ou notificações — a proposta é curtir a noite longe das telas.



Desde a inauguração do estabelecimento, no final de outubro, mais de 2.000 pessoas participaram da experiência, com público majoritário de 20 a 35 anos. Os ingressos para aproveitar o tempo livre com jogos, materiais para pintura e outras atividades manuais, além da leitura e música ambiente, custam 9,50 libras (aproximadamente R$ 70, na cotação atual).



Logo na entrada, os visitantes precisam deixar os smartphones em uma caixa. Este é um grande desafio, já que britânicos de 25 a 34 anos passam em média 4 horas e 3 minutos por dia com os aparelhos, segundo o órgão regulador de telecomunicações do país.