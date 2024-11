Transporte aéreo de pets: novas normas serão mais seguras, com rastreio e suporte veterinário

As novas normas para o transporte aéreo de pets devem entrar em vigor nesta quinta-feira (31). Em entrevista ao Conexão Record News , Gustavo Klôh, professor de direito da FGV do Rio de Janeiro, explicou que com a regulamentação os tutores poderão ficar mais tranquilos ao viajar com seus animais . “Os pets poderão ser transportados com mais segurança e rastreabilidade. Haverá transparência nas informações aos donos, que terão o direito de saber exatamente o que está acontecendo com seus animais. Além disso, haverá suporte veterinário durante o transporte”, afirmou Gustavo. Essas regras são implementadas seis meses após a morte do golden retriever Joca , que comoveu o país.