Tradicional ‘escalada do pão’ atrai multidão para festival em Hong Kong

Uma multidão se reuniu para uma competição tradicional em Hong Kong , no início do mês. O Cheung Chau Bun Festival conta com desfiles durante o dia e uma escalada para pegar pães em uma torre de 14 metros no período noturno.



A competição, que existe há mais de cem anos, desafia os participantes a recolher o maior número dos conhecidos “pães da paz”. Quanto mais alto estiver localizado o pão na torre, maior a pontuação. Os ganhadores são consagrados como 'rei e rainha do pão'.



Em 2025, a agora tricampeã Kung Tsz-shan conquistou o título ; já no masculino, o novato Kwok Ka-ming ficou em primeiro lugar.