Bad Bunny doará parte do valor arrecadado com ingressos dos shows no Brasil

O cantor porto-riquenho Bad Bunny doará parte do valor arrecadado com as vendas dos ingressos para seus shows no Brasil. O dinheiro será destinado para a fundação Good Bunny, criada por ele com o intuito de capacitar jovens de baixa renda por meio da música, das artes e do esporte. Serão doados R$ 25,00 a cada ingresso comum e R$ 12,50 por meia-entrada vendida.



Bad Bunny se apresentará pela primeira vez em terras brasileiras nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026 no Allianz Parque , em São Paulo. Os ingressos para o primeiro dia já estão esgotados.