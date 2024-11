'Vai ser possível conseguir indenização pelo prejuízo causado pela falta de luz', diz especialista

Cerca de 100 mil pessoas ainda estão sem luz em São Paulo devido às fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram a Grande São Paulo na última sexta-feira (13). O apagão já causou um prejuízo para os setores de varejo e serviços que ultrapassaram R$ 1,6 bilhão. Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quarta-feira (16), o professor de Direito da FGV Rio, Gustavo Kloh, alertou sobre o que as pessoas que sofreram prejuízo com a falta de energia devem fazer. “Vai ser possível conseguir indenização por todo o prejuízo causado pela falta de luz. Comerciante que perdeu mercadoria, a pessoa que teve eletrodoméstico queimado em sua casa, todo esse prejuízo poderá ser recuperado. Se for pessoa física, e não uma empresa, é bem mais fácil conseguir dano moral pela falta de luz”, disse Gustavo.