Influenciador leva cobra para passear e arruma confusão com seguranças em shopping

O influenciador Natanael Cat levou uma jiboia para passear no shopping e se envolveu em uma briga com seguranças do local nesta quarta-feira (2), em Recife (PE). Imagens mostram o momento em que ele sai escoltado enquanto tenta argumentar com os vigilantes.





O homem afirma que foi agredido e registrou um boletim de ocorrência. A polícia informou que o influenciador foi autuado em flagrante por crime ambiental, injúria e ameaça. O Shopping Recife declarou que segue uma lei estadual que proíbe a entrada de cobras, lagartos e demais répteis no estabelecimento.