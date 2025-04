Ladrão sem perna é preso ao escalar árvore para furtar fiação elétrica, no Paraná

Um ladrão foi preso em flagrante após escalar uma árvore de mais de seis metros de altura para furtar a fiação elétrica de uma biblioteca em Londrina, no Paraná. O homem não tem uma perna, mas a condição não o impediu de cometer o crime.



O local já havia sido alvo de bandidos e estava há uma semana sem luz, o que fez com que a região passasse a ser monitorada pela Guarda Municipal da cidade. Segundo as autoridades, o suspeito disse que praticava roubos para sustentar o vício em drogas . Ele vai responder por furto qualificado.