Brasil enfrenta Colômbia na decisão da Copa América Feminina Seleção busca o nono título com reforço de Lorena e destaque de Amanda Gutierrez Elas com a Bola|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 15h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA A seleção brasileira feminina enfrenta a Colômbia na final da Copa América, buscando seu nono título.

Lorena retorna ao time após suspensão, enquanto Amanda Gutierrez se destaca com cinco gols no torneio.

Angelina ressalta as dificuldades de jogar contra a mesma equipe repetidamente e a necessidade de ajustes estratégicos.

O grupo tem apoio de ex-jogadoras e mantém um ambiente leve para reduzir a pressão antes da final.

Brasil enfrenta Colômbia neste sábado (2), pela final da Copa América Feminina

A seleção brasileira feminina está pronta para enfrentar a Colômbia na final da Copa América neste sábado (2), buscando seu nono título na competição. O time conta com o retorno de Lorena após suspensão e com Amanda Gutierrez, que já marcou cinco gols no torneio.

Angelina, volante da seleção, destacou as dificuldades de enfrentar a mesma equipe várias vezes e a necessidade de ajustes estratégicos. Durante a preparação, o grupo recebeu apoio de ex-jogadoras que comentaram sobre a evolução do futebol feminino no Brasil.

Além das estratégias em campo, a equipe mantém um ambiente leve para aliviar a pressão antes da grande final contra as colombianas.

