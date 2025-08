'Hoje é difícil me derrubar': o emocionante relato da jogadora do São Paulo que superou a depressão

“E hoje eu sou uma atleta que é difícil me derrubar”, diz a meia Karla Alves , do São Paulo, ao relembrar as duas vezes em que enfrentou a depressão durante a carreira. A jogadora de 25 anos revela que os episódios mais graves ocorreram em 2019, quando atuava pelo Palmeiras, e em 2023, no Real Brasília, e destaca que desde então faz acompanhamento psicológico contínuo.



Ao programa Elas com a Bola , Karla fala da importância do cuidado mental no futebol feminino. “Eu converso muito com as meninas sobre essa questão de saúde mental e acredito que 90, 95% das meninas têm o acompanhamento psicológico”. Segundo ela, o São Paulo é o clube em que mais viu o tema ser tratado com seriedade.



A jogadora também revela planos para o futuro fora dos campos: “No ano passado eu tirei a minha licença B, então hoje eu posso treinar uma categoria de base”. Karla diz que pretende seguir os cursos para alcançar a licença A e, depois, a Pro, pensando em se tornar técnica após a aposentadoria.



No clube desde janeiro, ela relata adaptação rápida com as companheiras e cita como referência o jogador Cristiano Ronaldo : “Para mim ele é o maior atleta que já pisou na face da Terra”. Fora do esporte, Karla aponta a mãe como maior inspiração: “Vi fazer de tudo e ela estava ali firme, sabe?”.