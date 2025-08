Confira bastidores da vitória da seleção brasileira feminina sobre o Uruguai na Copa América

A seleção brasileira de futebol feminino garantiu sua presença na final da Copa América após vencer o Uruguai. A vitória também assegurou a classificação para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Durante o jogo, a equipe mostrou um excelente desempenho, especialmente no primeiro tempo, com táticas precisas do técnico Arthur Elias . A comemoração pela classificação foi intensa no vestiário.



