Léo Mendes se despede da equipe sub-17 do Bahia para retornar ao comando da Ferroviária Técnico conquistou o título da Libertadores quando trabalhou ao lado das Guerreiras Grenás entre 2015 e 2022 Elas com a Bola|Do R7, com informações da RECORD NEWS 26/06/2025 - 13h52 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h04 )

Técnico foi o primeiro a conquistar a Libertadores Feminina com as Guerreiras Grenás em 2015 Reprodução: @leticiamartinsphoto/EC Bahia

Leonardo Mendes, técnico do sub-17 masculino do Bahia, se despediu do clube, na manhã desta quinta-feira (26), para reassumir o comando das Guerreiras Grenás da Ferroviária.

O time de Araraquara (SP) está sem comando desde a última sexta-feira (20), quando Jessica de Lima foi demitida após quase três anos à frente da Locomotiva.

A contratação está confirmada pela diretoria do clube araraquarense. O treinador retorna à equipe onde trabalhou entre 2015 e 2022. No ano de estreia, Mendes foi o primeiro técnico a conquistar a Libertadores Feminina com a Ferroviária.

Após esse feito, construiu sua carreira em times de base do futebol masculino, com passagens pela própria Ferroviária e pelo Palmeiras, antes de chegar ao Bahia, onde atuava desde fevereiro de 2024.

