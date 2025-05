Ferroviária sofre primeira derrota no Brasileirão ao perder para o Flamengo

A Ferroviária sofreu sua primeira derrota no Brasileirão ao perder para o Flamengo por 2 a 1, na manhã deste domingo (4), na Fonte Luminosa, em Araraquara. As atletas disputavam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 . A vitória da equipe carioca marcou o primeiro revés das Guerreiras Grenás na competição e abre a possibilidade de perda da liderança para o Cruzeiro na tabela.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .