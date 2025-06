Paulistão Feminino: Ferroviária goleia Realidade Jovem na abertura da quarta rodada

A Ferroviária viveu uma sexta-feira (20) conturbada com a saída da técnica Jéssica de Lima , que não suportou a queda de rendimento da equipe. Mas, um dia depois, as Guerreiras Grenás entraram em campo e ganharam com facilidade na abertura da quarta rodada do Paulistão Feminino : 4 a 0 sobre o Realidade Jovem, em partida disputada no João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP).



Micaelly, em bela cobrança de falta, Millene, Duda e Catyellen fizeram os gols da equipe, que foi comandada pelo auxiliar Rogério Cuniyochi. Com o resultado, a Ferroviária sobe para 7 pontos e fica mais perto de Corinthians e Palmeiras, que lideram a competição com 9. O Realidade Jovem segue na lanterna, sem pontuar. Assista aos gols!