Confira datas e horários dos jogos de volta das quartas da Copa do Brasil Feminina

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Bragantino e Ferroviária abrem confrontos nesta terça (20) às 18h; Massa Bruta tem a vantagem

Elas com a Bola|Do R7

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O Bragantino enfrenta a Ferroviária nesta terça-feira (20), às 18h, no estádio Cícero de Souza Marques. Confira os outros confrontos.

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