Confira datas e horários dos jogos de volta das quartas da Copa do Brasil Feminina

O Bragantino enfrenta a Ferroviária nesta terça-feira (20), às 18h, no estádio Cícero de Souza Marques. Confira os outros confrontos.



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