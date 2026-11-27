'A Base da Base': jovens mudam de cidade em busca do sonho do futebol
Nicole, Júlia, Pepê e Cecília enfrentam desafios para virarem profissionais; assista ao segundo episódio da série
No episódio desta terça-feira (24) da série 'A Base da Base', você vai conhecer um pouco das histórias de Nicole, Júlia, Pepê e Cecília.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
A Base da Base: Pais e mães fazem de tudo para realizar o sonho das jogadoras
Nicole, Júlia, Cecília e Pepê tentam se profissionalizar em São Paulo
A Base da Base: conheça famílias que se dedicam ao sonho das filhas
Nicole, Júlia, Pepê e Cecília treinam para virar jogadoras profissionais
Estádios terão gramado híbrido na Copa do Mundo Feminina
Fifa exigiu padronização e se responsabiliza por parte dos recursos para a medida
Donald Trump comemora escolha para Copa do Mundo Feminina em 2031
Estados Unidos vão dividir sedes da competição com México, Jamaica e Costa Rica
Copinha Feminina 2026: veja todos os resultados da primeira rodada do campeonato
Próximas partidas serão disputadas a partir desta sexta-feira (27) e podem definir primeiras classificações
São Paulo goleia Criciúma na estreia da Copinha Feminina 2026
Tricolor venceu por 5 a 0 com gols de Laura Laredo, Vivia, Vi Barreto e Tays
Confira as semifinais do estadual feminino mais disputado do país
Ferroviária e Palmeiras decidem jogo de volta diante da torcida
Confederação anuncia premiação para os destaques do Brasileirão Feminino
Cerimônia com vencedores das categorias será no dia 3 de dezembro, em São Paulo
TJD-SP define nove denúncias por briga em Ferroviária X Corinthians
Julgamento de atletas, técnica e clubes está previsto para esta segunda-feira (23), às 17h
Ex-técnica do Palmeiras e treinador do Cruzeiro poder 'trocar' de lugar
Jonas Urias estaria negociando com o Verdão; Rosana Augusto é o nome no radar das Cabulosas
Paulistão Feminino: Bragantino vence Corinthians no jogo de ida do play-in
Massa Bruta vai levar vantagem para a partida de volta na casa das Brabas
Fifa amplia lista de CTs para receber 34 seleções no Brasil
Entre as novidades estão instalações em Belo Horizonte, Campinas, Recife e Cuiabá
Fifa seleciona CT do Mirassol para catálogo da Copa de 2027
Estrutura poderá ser escolhida por seleções para treinamentos antes e durante o torneio
Ferroviária e São Paulo disputam a final do Paulistão Feminino Sub-17 neste domingo (22)
Guerreirinhas eliminaram o Corinthians; já o Tricolor passou pelo Centro Olímpico nos pênaltis