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Cruzeiro garante vaga para duas competições internacionais

Cabulosas conquistaram feito inédito ao levantar a taça da Libertadores Feminina 2026

Elas com a Bola|Do R7

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Após o título da Libertadores Feminina, o Cruzeiro garantiu vaga para duas competições internacionais: a Copa das Campeãs e a Copa do Mundo de Clubes.

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