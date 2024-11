'Elas com a Bola' analisa balanço da Ferroviária na temporada de 2024

O programa Elas com a Bola , da RECORD NEWS desta quinta-feira (15) analisou a entrevista coletiva com a diretora-executiva de futebol da Ferroviária , Nuéli Silveira, e com a técnica, Jéssica de Lima, com o balanço da temporada de 2024 e as mudanças no elenco. A equipe foi eliminada nas semifinais da Supercopa, do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista. Já na Libertadores, o time não conseguiu avançar além da fase de grupos. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.