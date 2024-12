'Elas com a Bola': Brasil fecha o ano com vitória diante da Austrália em jogo histórico

Sob o comando do técnico Arthur Elias, a seleção brasileira feminina conquistou sua primeira vitória no solo australiano ao vencer as anfitriãs por 2 a 1, no CBUS Super Stadium, no domingo (1º). Gabi Portilho marcou aos 30 minutos do primeiro tempo e Lauren fechou o placar. “A gente se sente com dever cumprido . Estamos em um processo de formar novas jogadoras. É um trabalho ainda recente, mas que já tem mostrado resultados”, afirmou o treinador, em entrevista coletiva após o jogo. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.