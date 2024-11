'Elas com a Bola': Cruzeiro faz 13 novas contratações e fecha elenco para 2025

Em entrevista ao Elas com a Bola , da RECORD NEWS, na sexta-feira (29), a diretora de futebol do Cruzeiro , Bárbara Fonseca, afirmou que o clube fez 13 novas contratações e fechou o elenco feminino para 2025. De acordo com a diretora, a expectativa é de um “time mais competitivo e a continuidade de um belo trabalho que a comissão técnica vem fazendo”. Bárbara ainda revelou que o time tem se empenhado para buscar uma vaga na Libertadores . O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.